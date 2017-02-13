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Aralık’ta da sınır değeri aştık

Elbistan’daki hava kirliliği sınır değerleri de aştı

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Aralık’ta da sınır değeri aştık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, 2016 Aralık ayına ait hava kalitesi istatistiklerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre Elbistan’da, 80 µg/m3 olan partikül madde sınır değeri defalarca aşıldı. Elbistan’da 2016 Aralık ayındaki hava kirliliği, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 130 oranında artış gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Aralık ayına ait hava kalitesi istatistiklerini yayınladı. Yapılan değerlendirmede, Elbistan’da Aralık ayındaki hava kalitesi, 12 İl merkezine ait verilerin yer aldığı Adana Temiz Hava Merkezi içerisinde en yüksek kirliliğin yaşandığı merkez oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelindeki Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları kanalı ile elde edilen değerlerin incelenmesi sonucunda oluşturulan raporlar ışığında, 2016 yılı Aralık ayına ait değerleri açıkladı. 2015 yılında gerçekleşen hava kalitesi değerlerinin karşılaştırıldığı açıklamada, Elbistan’da Aralık ayında partikül madde kirliliği, bir önceki yıla oranla çok daha yüksek çıktı.

Elbistan’ın da içerisinde yer aldığı Adana Temiz Hava Merkezi ile ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

“Adana THM bağlı illerden partikül madde (pm10) emisyonları açısından Adana (Çatalan), Adana (Doğankent), Adana (Valilik) ve Mersin istasyonlarının dışında bölge genelinde artış mevcuttur. Ancak bölgede sadece Osmaniye, Hatay (Antakya) ve Elbistan istasyonlarında sınır değer olan 80 µg/m3 aşılmıştır. Kükürtdioksit emisyonlarına baktığımızda Adana-Çatalan ve Mersin istasyonlarında azalma varken, diğer istasyonlarda artış yaşanmıştır. Ortalama SO2 emisyonlarında 2015 yılına nazaran 10 µg/m3 artış olurken, ortalama kükürtdioksit emisyonu bölgede 15 µg/m3 ‘tür. Toz emisyon ortalaması ise 59 µg/m3 ‘tür.”

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