Araçları bir hafta boyunca ücretsiz dezenfekte yapacak

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) topyekun mücadele tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’de de görülen Kovid-19 salgınına karşı birçok tedbir alınıyor. Vatandaşlar da bu salgından kendilerini korumak için bireysel olarak büyük çaba gösteriyor. Elbistan’da faaliyet gösteren Bostancı Oto Yıkama ve Park Hizmetleri firması da, özellikle araçların koronavirüse karşı temizliğini yapmak için harekete geçti. Firma sahibi Tamer Bostancı, Kovid-19 virüsüne karşı Elbistan’daki vatandaşlara 1 hafta ücretsiz araç dezenfektanı yapacağını dile getirdi.

Bostancı, “Kovid-19 salgını ile mücadeleye Bostancı Oto olarak karınca kararınca katkı sunma adına biz de ücretsiz araç dezenfektan hizmeti vermeye başladık. Malatya Caddesi Çağlar Sokak Temurlar İş Merkezi altında hizmet veren firmamıza herkes aracını getirip 1 hafta boyunca ücretsiz dezenfektan yaptırabilir” dedi.