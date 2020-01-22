Aracın çarptığı vaşak telef oldu

Göksun'un Saraycık Mahallesi'nde yaşanan olayda yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvan gören vatandaşlar kontrol etmek için hayvanın yanına gitti. Vatandaşların yaptığı incelemede telef olan hayvanın vaşak olduğu ortaya çıktı. Vatandaşlar, ölü vaşağı alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar

Şube Müdürlüğü Göksun Şefliğine götürdü. Burada yapılan incelemede vaşağın bir aracı

n çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.

Vaşak, ekipler tarafından gömüldü.

Göksun'da nesli tükendiği için koruma altında tutulan vaşak, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.