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Aracın çarptığı vaşak telef oldu

Göksun'da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan vaşak, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Aracın çarptığı vaşak telef oldu
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 Göksun'da nesli tükendiği için koruma altında tutulan vaşak, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.
Göksun'un Saraycık Mahallesi'nde yaşanan olayda yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvan gören vatandaşlar kontrol etmek için hayvanın yanına gitti.  Vatandaşların yaptığı incelemede telef olan hayvanın vaşak olduğu ortaya çıktı. Vatandaşlar, ölü vaşağı alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliğine götürdü. Burada yapılan incelemede vaşağın bir aracın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.
Vaşak, ekipler tarafından gömüldü.

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