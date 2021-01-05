Araç muayene ücretlerinde yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Buna göre, KDV dahil araç muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.
Araç muayene ücretleri belli oldu
Araç muayene ücretleri, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Yeniden belirlenen ücrete göre, en düşük araç muayenesi 189,98 liraya, en yüksek de 503,86 liraya yükseldi.
05 Ocak 2021 Salı 17:20
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- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...