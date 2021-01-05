Araç muayene ücretleri belli oldu Araç muayene ücretleri, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Yeniden belirlenen ücrete göre, en düşük araç muayenesi 189,98 liraya, en yüksek de 503,86 liraya yükseldi.

05 Ocak 2021 Salı 17:20