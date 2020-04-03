Araç muayene süreleri ertelendi

Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiyi etkileyen, Türkiye'de de 20 bine yakın kişinin yakalandığı koronavirüsün yayılmasını engellemek için üst üste tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, aracının muayene süresi gelenlere 3 ay ek süre tanıdı. Bakanlık, motorlu taşıta sahip olan ve aracının muayene süresi gelenler için Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti. Koronavirüs nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi.

Bu süre gerektiği takdirde uzatılabilecek.