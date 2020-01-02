Araç kiralama firmasından açıklama

Sözleşme sürecinin de detaylarıyla ilgili bilgiler verilen açıklamada, “Şirketimiz ile Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) arasında yapılan 3 yıllık sözleşmenin 5. ayında sözleşmenin Çelikler Holding-Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş’ye devredilmesinin ardından aylardır, alt işveren olarak Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünde hizmet vermekteyiz. 2017 yılından bu yana asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 56’yı bulmuş olmasına rağmen Çelikler Holding-Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş ile asgari ücret fiyat farklarının ödenmesi konusunda gerek yazılı gerekse sözlü olarak defalarca iletişime geçilmiş, konunun yasal çerçevede hakkaniyetle çözümlenmesi talep edilmişse de hiçbir ciddi sonuç alınamamıştır. Bütün bu yazışmalara ve hak arayışlarının karşılıksız kalmasına rağmen şirketimiz çalışanlarına asgari ücrete gelen tüm zamları yansıtmıştır. Uzun yıllardır yüzlerce emekçi insanımıza istihdam oluşturan şirketimiz bu maddi koşullar altında ezilmiş olmasından dolayı, sözleşmeyi sürdüremeyeceğini sözlü ve en son avukatlarımız aracılığıyla yazılı olarak da bildirmiş olmasına rağmen herhangi bir çözüm üretilmemekle birlikte konu çarpıtılmış ve firmamızla ilgili hedef gösteren beyanlarda bulunulmuştur.

Sözleşmenin feshedilerek her ay artan zararın önüne geçilmesi adına üzülerek de olsa adım atılmış ve 01.01.2020 tarihi itibariyle araçlarımızın çekilerek hizmet veremeyeceğimiz Çelikler Holding-Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş yetkililerine bildirilmiştir. Çalışanlarımızın işsiz kalarak mağduriyet yaşamaması adına 13 aydır bu maddi yükün altından şirketimiz kendi imkânları ile kalkmaya çalışmaktadır. Hâlihazırda 18 ay daha devam edecek sözleşmenin şirketimiz tarafından bu koşullar altında sürdürülmesi imkânsız hale gelmiştir. Çalışanlarımızın hakları alenen gasp edilmekte ve şirketimiz bilinçli olarak hiçbir kaygı gütmeden insan emeğine ve ticaret etiğine aykırı bir şekilde feshe zorlanmaktadır. Bu haksızlık karşısında verdiğimiz tüm mücadeleye rağmen gelinen durum şirketimiz ile çalışanlarımızı karşı karşıya getirmeye yönelik kötü niyetli bir girişimden ibarettir.

Konunun çözümlenememesi halinde çalışanlarımızın her türlü haklarının korunması adına hukukun ve vicdanın tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.