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Araba fiyatına ulaşan kurbanlıklar alıcı bekliyor

Bölgenin tek canlı hayvan satış noktası olan Hayvan Borsası, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala en hareketli günlerini yaşıyor. Bazı satıcılar, özenle besleyip büyüttükleri kurbanlıklar için araba fiyatında değer biçiyor.

Araba fiyatına ulaşan kurbanlıklar alıcı bekliyor
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Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Elbistan’da, besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatleriyle hayvan borsasının yolunu tuttu. Yıl içindeki en yoğun günlerini yaşamaya başlayan Hayvan Borsası’nda her keseye uygun kurbanlıklar alıcısını bekliyor. Özellikle kurbanlık olarak büyükbaş hayvan kesmeyi tercih eden vatandaşlar ise, ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki besi ahırlarını dolaşarak bütçelerine göre alışverişler yapıyorlar.

Elbistan’da besicilik yapan Abdullah Daşo, kendisine ait çiftliğinde kurbanlık tosun satıyor. Çiftliğinde Kurban Bayramı öncesi satışa hazır olan ve müşterisini bekleyen tosun büyük ilgi çekiyor. 2 buçuk yaşındaki kurbanlık tosunun 1 ton 300 kilogram geldiğini söyleyen Daşo, tosunun fiyatının ise 24 bin lira olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı için satışların iyi olduğunu söyleyen Daşo, “Kurbanlığımız 2 buçuk yaşında ve evde yetişme. Canlı 1 ton 300 kilogram ve fiyatı 24 bin lira. Kurban Bayramı için satışta ve alıcısını bekliyoruz. Kurban satışları ise çok güzel sattık çok şükür ve ahırda hayvanımız az kaldı. Bu kurban için 1 kişi de alabilir 7 kişi de ortak olabilir” dedi.






Yerel Manşetler
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