APP plakalara ceza yağdı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Amerikan Pres Plaka (APP) olarak adlandırılan plakalar üzerindeki kontrollerini ve denetimlerini sıklaştırdı.
Karayolları Trafik Kanununda APP plakalar üzerinde yapılan değişiklikle birlikte ve son zamanlarda yaşanan terör olaylarında sahte plaka kullanılması üzerine harekete geçen trafik şube ekipleri, APP plaka bulunan araçlara 412 lira ceza yazdı ve plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanıdı.
Trafik polisleri, Karayolları Trafik Kanunu’nda araçlarındaki standart plakaları çıkararak yerine Amerikan Pres Plaka (APP) olarak adlandırılan standart dışı plaka takan sürücülere 412 TL ceza kesilmesini öngören değişikliğin bu yöndeki uygulamalarına başladı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, şehrin farklı noktalarında uygulama noktaları oluşturarak APP plaka denetimi yapıyor. Trafik polislerinin durdurdukları araçların plakalarında kabartmalara, boylarına ve damgalarına bakılarak, mevzuatlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Trafiğe uygun plakalarda il kodunun damga halinde plakanın içerisinde yer alması gerekiyor. Plakalarında standartlara uymayan sürücülere 412 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, plakalarını standart hale getirmeleri için de 1 hafta süre tanındı. 1 haftalık süre içerisinde değişiklik yapılmayıp APP plaka takılı olduğu tespit edilen araçların 844 lira para cezası kesilerek, trafikten men edileceği hatırlatıldı.