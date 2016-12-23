APP plakalara ceza yağdı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Amerikan Pres Plaka (APP) olarak adlandırılan plakalar üzerindeki kontrollerini ve denetimlerini sıklaştırdı.

Karayolları Trafik Kanununda APP plakalar üzerinde yapılan değişiklikle birlikte ve son zamanlarda yaşanan terör olaylarında sahte plaka kullanılması üzerine harekete geçen trafik şube ekipleri, APP plaka bulunan araçlara 412 lira ceza yazdı ve plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanıdı.

Trafik polisleri, Karayolları Trafik Kanunu’nda araçlarındaki standart plakaları çıkararak yerine Amerikan Pres Plaka (APP) olarak adlandırılan standart dışı plaka takan sürücülere 412 TL ceza kesilmesini öngören değişikliğin bu yöndeki uygulamalarına başladı.