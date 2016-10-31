APP plaka takanlara kötü haber

Araçlarındaki standart plakaları çıkararak yerine Amerikan Pres Plaka (APP) olarak adlandırılan standart dışı plaka takan sürücülere 412 TL ceza kesilecek.

676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Karayolları Trafik Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. 23'üncü maddesinde araç plakaları ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 676 Sayı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23.maddesi değiştirildi. Maddenin değişik hali, “Araç tescil belgesi ve tescil plakasının, araç üzerinde uygun durumda bulundurulması zorunludur” oldu. Değişikliğe göre, araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 TL idari para cezası verilecek. Ayrıca, araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek.

Değişikliğin araç sahiplerini ilgilendiren en önemli konu başlığı ise Amerikan Pres Plaka (APP) olarak bilinen standart dışı plaka kullanımı. Birçok araç sahibinin düzenlemenin ardından APP takarken bir kez daha düşünmesi gerecek. Kanun Hükmünde Kararname ile yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 Türk Lirası idari para cezası verilecek. Araç sahiplerine cezanın ardından plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 Türk Lirası idari para cezası verilir ve tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilecek. Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye bin 698 Türk Lirası idari para cezası verilecek ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek.

Trafik polisleri, APP başta olmak üzere değişikliklerle ilgili uygulamalar hemen başlatılacak.



