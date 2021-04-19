Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan Belediyesi’nden Denetim Komisyonu Raporu açıklaması
Elbistan Belediyesi’nden Denetim Komisyonu Raporu...
25 bin dönümlük alanın tarıma açılmasına yeşil ışık
25 bin dönümlük alanın tarıma...
Bakanlıktan kısmi kapanmayla ilgili sorulara cevap
Bakanlıktan kısmi kapanmayla ilgili sorulara...
Millet İttifakı’ndan ‘Denetim Komisyonu Raporu’ açıklaması
Millet İttifakı’ndan ‘Denetim Komisyonu Raporu’...
Madde madde kısmi kapanma tedbirleri
Madde madde kısmi kapanma tedbirleri
banner191
banner162

Apartmandaki mantı günü ‘virüs gününe’ dönüştü

Afşin’de beraber mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıkması sonucu bir apartman karantina alındı.

Apartmandaki mantı günü ‘virüs gününe’ dönüştü
banner167

Afşin’de beraber mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıkması sonucu bir apartman karantina alındı.

Afşin ilçesindeki TOKİ konutlarında yer alan bir apartmandaki komşularıyla bir gün önce mantı yapan yabancı uyruklu kadında mutasyonlu koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs tespit edilen kadının temas ettiği 8 aileyle birlikte apartmanın tamamı karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu apartmana giriş ve çıkışların 25 Nisan tarihine kadar yasaklandığına ilişkin de uyarı notu asıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler