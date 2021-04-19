Apartmandaki mantı günü ‘virüs gününe’ dönüştü

Afşin’de beraber mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıkması sonucu bir apartman karantina alındı.

Afşin ilçesindeki TOKİ konutlarında yer alan bir apartmandaki komşularıyla bir gün önce mantı yapan yabancı uyruklu kadında mutasyonlu koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs tespit edilen kadının temas ettiği 8 aileyle birlikte apartmanın tamamı karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu apartmana giriş ve çıkışların 25 Nisan tarihine kadar yasaklandığına ilişkin de uyarı notu asıldı.