Apartman fareleri tutuklandı

Gündüz vaktinde apartmanlarda zillerini çaldıktan sonra boş olduğunu anladıkları dairelere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kadın şüpheli, son işlerinde yakayı ele vermişti. Boş diye girmeye çalıştıkları dairedeki ev sahibi tarafından fark edilen her ikisi de 24 yaşında olan M.M. ve P.D. isimli şüpheliler, apartman sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Burada Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

3 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlenen şüphelilerle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.