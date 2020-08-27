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Apartman fareleri tutuklandı

Kayseri'den günübirlik olarak hırsızlık yapmak amacıyla geldikleri Elbistan’da bir eve girmek isterken yakalanan 2 kadın şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Apartman fareleri tutuklandı
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Gündüz vaktinde apartmanlarda zillerini çaldıktan sonra boş olduğunu anladıkları dairelere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kadın şüpheli, son işlerinde yakayı ele vermişti. Boş diye girmeye çalıştıkları dairedeki ev sahibi tarafından fark edilen her ikisi de 24 yaşında olan M.M. ve P.D. isimli şüpheliler, apartman sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Burada Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

3 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlenen şüphelilerle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 


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Apartman Fareleri Tutuklandı
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Ahmet 3 saat önce

Çok sürmez çıkarlar yüzlerini çekseydiniz vatandaş tanıyıp tedbirini alır bari bir daha lütfen yasak değilse yüzlerini ifşa edin utanmazların.

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Ali 3 saat önce

Pişmanlık, iyi hal, düzgün kıyafetle duruşmaya çıkma, "alacağı cezanın kişi üzerindeki toplumsal -psikolojik baskısı göz önüne alınarak " ( ne demekse ?! ) indirimlerle, bir de denetimli serbestlik eklenince..... Hoooopppp..Bir bakarız ki kısa zaman sonra yine " farecilik " oynamak üzere serbest bırakılmışlar !!! Caydırıcı, ciddi cezalar şart !!! Yazıklar olsun !

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Elbistanlı 1 saat önce

Birkaç gün önce havaya ateş ederek insanların can güvenliğini tehlikeye atan magandaları da bu sekilde görmek istiyoruz. Emniyet güçlerimize güveniyoruz.

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Mamili 1 saat önce

Keşke ihale fareleri de tutuklansa.

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Servet 52 dakika önce

Bu alçak utanmaz rezillerin fotoğraf ve isimlerini de yayımlayınız lütfen...Başkalarının parAsIna, Evine utanmadan göz dikenlere lanet olsun. O kucağındaki çocuğa acıdım. O da büyüyünce bunların izinden gidecek ! Yazıklar olsun !

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