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Apartman fareleri son işlerinde yakayı ele verdi

Kayseri'den günübirlik olarak hırsızlık yapmak amacıyla Elbistan'a geldikleri iddia edilen 2 kadın, son işlerinde yakalandı.

Apartman fareleri son işlerinde yakayı ele verdi
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Şüphelilerin, gündüz vaktinde apartmanlara girdikleri ve zillerini çaldıkları dairede kimse olmadığını anlayınca boş evlere girdikleri bildirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikametten hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. 3 ayrı ikametten hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin eşkallerini girdikleri apartmanlardaki güvenlik kamerasından tespit eden polis ekipleri, araştırmasını derinleştirdi. 2 kadın şüpheli ise gözlerine kestirdikleri bir apartmana girerek boş olduğunu düşündükleri bir dairenin ziline bastı. O sırada evde bulunan ev sahibi, kapıyı açmadı. İçeriden ses gelmeyince şüphelilerin kapıyı zorladığını fark eden ev sahibi 155 Polis İmdat Hattını aradı. Ev sahibi, balkondan da komşularına seslenerek hırsızların evine girmek istediğini söyledi. Apartmanın giriş kapısını kapatan vatandaşlar şüphelilerin kaçmasını engelledi. Şüpheliler, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen M.M. (24) ve P.D.(24) isimli şüphelilerin 3 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, Elbistan Adliyesine sevk edildi.





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