Antepli Et Kavurma ve Tavuklu Pilav hizmete açıldı

Güneşli Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı Belediye İşhanı altında, düzenlenen törenle hizmete açılan Antepli Et Kavurma ve Tavuklu Pilav, müşterilerine sabahları çorba ve simit poğaça çeşitleri ile hizmet verecek.

İşletme sahibi İbrahim Kadayıfçı Antepli Ev Yemekleri’nin 2. şubesini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Et kavurma, tavuklu pilav, kur fasulye çeşitlerini ile Elbistan halkının damak zevkine sunuyoruz. Ayrıca sabahları işyerimizde Elbistan halkına çorba ve simit poğaça çeşitleri ile hizmet vereceğiz.

Ülke olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz için mütevazı bir açılış düzenledik. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.



