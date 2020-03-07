banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Antepli Et Kavurma ve Tavuklu Pilav hizmete açıldı

Antepli Et Kavurma ve Tavuklu Pilav düzenlenen mütevazı bir törenle Elbistan halkının hizmetine açıldı.

Antepli Et Kavurma ve Tavuklu Pilav hizmete açıldı
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Güneşli Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı Belediye İşhanı altında, düzenlenen törenle hizmete açılan Antepli Et Kavurma ve Tavuklu Pilav, müşterilerine sabahları çorba ve simit poğaça çeşitleri ile hizmet verecek.

İşletme sahibi İbrahim Kadayıfçı Antepli Ev Yemekleri’nin 2. şubesini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Et kavurma, tavuklu pilav, kur fasulye çeşitlerini ile Elbistan halkının damak zevkine sunuyoruz. Ayrıca sabahları işyerimizde Elbistan halkına çorba ve simit poğaça çeşitleri ile hizmet vereceğiz.

Ülke olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz için mütevazı bir açılış düzenledik. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.