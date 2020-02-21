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Anten tamir ederken 5.kattan düşen kişi yaralandı

Elbistan’da televizyon antenini tamir etmek için çıktığı çatı katından bir alt kata düşen 68 yaşındaki vatandaş, yaralandı.

Anten tamir ederken 5.kattan düşen kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Ceyhan Mahallesi’nde meydana gelen olayda 68 yaşındaki Ahmet K., bozulan televizyon antenini tamir etmek için oturduğu binanın 5.katına çıktı. Burada tamirat yapan Ahmet K. dengesini kaybederek bir alt kata düştü. Talihsiz adamın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet K., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 


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