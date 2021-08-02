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Annesine eziyet eden bağımlı, cezaevine gönderildi

Elbistan’da annesine sürekli eziyet ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan bağımlı genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesine eziyet eden bağımlı, cezaevine gönderildi
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Edinilen bilgiye göre, ilçede ikamet eden H.G. isimli anne, kendisine eziyet ettiği gerekçesi ile ‘bally’ olarak bilinen uçucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu H.G. hakkında şikayette bulundu. Annenin şikayeti doğrultusunda Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. H.G., soruşturma kapsamına polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., savcılık ifadesi sonrasında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Oğul H.G., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce eziyet suçundan tutuklandı.

H.G., Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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Annesine Eziyet Eden BağımlıCezaevine Gönderildi