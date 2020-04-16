Annesi ‘ciğerim’ dediği evladını, eşi de can yoldaşını bekliyor

Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi üzerine akıntıya kapılarak kaybolan Afşinli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı. Tunceli-Ovacık karayolu Anafatma mevkii Munzur Çayı'nda meydana gelen elim olayda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu. Kaybolan Güneş’in bulunması için Munzur Çayı’na beton bloklar yerleştirilmişti. 1 aydır aralıksız devam eden arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak JÖAK, JAK, SAK ve dalgıç polislerden oluşan ekipler, olayın meydana geldiği Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinden itibaren suda ve kıyılarda arama yapıldı. İnsansız hava araçlarından (İHA) alınan görüntüler de uzmanlar tarafından anında değerlendiriliyor. AFAD ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarında botlarla arama yaparken, jandarma personeli de dedektör köpeklerle çalışmalara destek verdi. Çok sayıda personel ve ekibin yoğun çalışmalarına rağmen şu ana kadar Güneş’ten bir ize rastlanılmadı.

1 aydır Tunceli’de olan Uzman Çavuş Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, annesi Aysel ve babası Emin Güneş de ekiplerin çalışmasını yerinde izliyor. Hayat arkadaşını kaybeden Gülnur Ortakçı Güneş, sosyal medya paylaşımları ile acısını dile getiriyor. Güneş, “Batmayan güneşim diye sevdiğim eşim olmadan artık benim için, ciğerim diye ağlayan annesi için güneş doğmuyor. Hiç bir gün bir öncekinden kolay olmuyor” paylaşımını yaptı.