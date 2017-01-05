Anne ve 4 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Elbistan’a bağlı Hasankendi Mahallesi’nde ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.
Zehirlenme olayı sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hasankendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. ailesinin fertleri, gece ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kaldı.
Anne S.A. ile çocukları O.A., S.A., D.A. ve E.A.’da sabah saatlerinde baş dönmesi, nefes darlığı ve kusma belirtileri görüldü. Anne S.A., durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, anne ve 4 çocuğunu Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.