Anne ve 4 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Elbistan’a bağlı Hasankendi Mahallesi’nde ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Zehirlenme olayı sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hasankendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. ailesinin fertleri, gece ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbon monoksit gazına maruz kaldı.