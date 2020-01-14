Ankara’da Elbistan için buluştular

Organizenin açılışında konuşan dernek Başkan Hasan Yalnız, derneğin Ankara’da yaşayan Elbistanlıların birliğini, yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamayı ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması amacını taşıdığını söyledi.

Yalnız, derneğin yönetim kurulunun oluşumunda ve faaliyetlerinde her kesimden Elbistanlıyı kucaklayarak ve hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan çalışmalar yaptığını ifade etti.

Dernek Genel Sekreteri Ayhan Çivi’nin yönetim kurulu üyelerini takdiminin ardından sözü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’a verdi.

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Elbistanlılar, her şeyin iyisine layıktır. Kahramanmaraşlı ve Elbistanlı tüm hemşerilerimize kapımız her zaman açıktır” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Genel Başkan Yardımcımız ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Balıkesir’deki bir toplantıdan dolayı davetinize katılamamışlardır. Tüm hemşerilerimize selamlarını iletiyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, konuşmasının ardından Elbistan için gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı, Elbistan’ın çehresini değiştirecek projeleri ve çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün sunumu ve projeleri toplantıya katılan Elbistanlılar tarafından takdirle karşılandı. Toplantıya katılanlar, Gürbüz’e soru, talep ve önerilerini ilettiler.

Toplantıdan sonra katılımcılara geleneksel etli pilav ve tatlı ikramı yapıldı.