Ankafiz Elbistan Fizyoterapi’den kayropraktik tedavi

Kayropraktik tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Uzman Fizyoterapist Ahmet İspir, “Kayropraktik tedavide hastanın detaylı değerlendirmesi, özel testler ile yapılır ve meşhur kütletme (manüpülasyon) bölgeye uygulanır . Tedavi omurga ve eklem manipülasyonu, manuelterapi, mobilizasyonlar ve egzersiz yaklaşımlarını içeren dinamik bir süreçtir.

Her bir kişiye aynı yöntem uygulanamayacağı için omurgada ve eklem rahatsızlıklarında bedensel durumla beraber hastalık geçmişi hastanın beklentisi, şikayeti korkuları gibi durumlarda göz önüne alınarak beraberinde tamamen kişiye özel program uygulanır” dedi.

Kayropraktik tedavinin kesinlikle uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirten Uzman Fizyoterapist İspir, “Bu yöntem ve diğer fizyoterapi modalitelerini, hekim ve alanında uzmanlaşmış diplomalı terapistlerce yapılmalıdır. Bu yöntemin tek başına başarılı olabilmesi için hasta seçimi oldukça önemlidir. Terapi öncesi beklentiler anlaşılır ve kişi detaylıca bilgilendirilir. Bel - boyun ağrıları ve omurga ile ilgili tüm şikayetler, eklem ağrıları ve eklem ile ilgili şikayetler, kronik ağrılar, birincil sebepten (tümör vs) olmayan baş ağrıları, sağlıklı kişilerde sağlıklarını koruma ve geliştirmeye yönelik durumlarda uygulanabilir” şeklinde konuştu.

Kayropraktik tedavinin bazı sağlık sorunlarına sahip olan kişilere uygulanmaması gerektiğini ifade eden İspir, “Omurga harabiyeti, kırık, ameliyat sonrası, tümör, boyun bölgesindeki kas sistemi bozukluğu, vertebrobaziller sistem yetersizliği, 60 yaş üstü kişilere uygulanması doğru değildir” dedi.

Yapılar araştırmalara göre uygun fizyoterapinin NSIİ ağrı kesici ilaçlardan %50 daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır .

Ankafiz Elbistan Fizyoterapi olarak 2 yıldır Elbistan’da görev almaktayız, Bu süre zarfında yüzlerce kişiye umut ışığı olduk ve yeni dostluklar kazandık, Sizlerin daha mutlu daha sağlıklı olmanız için kendimizden ödün vermeden her zaman yenilikçi, gelişmeye yönelik, işimizi en iyi şekilde ve hakkıyla yapmaya devam edeceğiz . Detaylı bilgi ve merak ettikleriniz için sizleri Malatya Caddesi Özgün İş Merkezi’nde bulunan merkezimize bekliyoruz” dedi.





