Anız yakana, dekar başı 80 TL ceza kesilecek

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen, önümüzdeki günlerde başlayacak hasat sezonu öncesinde çiftçilere ve vatandaşlara anız yakılmaması hususunda hatırlatmalarda bulundu.

Toprağı kolay işlemek ve yabancı ot tohumlarının ortadan kaldırılması amacıyla anız yakılması, Türkiye’nin tamamına yakınında olduğu gibi Elbistan’da da büyük bir sorun teşkil ediyor. Toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zarar verirken; anız yakma işlemi, verimli tarım alanlarının azalmasına, toprak içinde bulunan yararlı mikroorganizma ve besin elementlerinin geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesine neden oluyor. Anızın yakılmasına bağlı olarak, toprağın organik maddesi yok olmakta ve toprağın önemli biyolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri zarar görüyor. Anız yangınları sırasında toprağın 0-5 cm derinliğinde 250 dereceye ulaşan sıcaklık, üretimde verimlilik için en önemli unsurlardan biri olan organik maddelerin yok olmasına neden oluyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen, anız yakılması sonucunda tarım topraklarındaki faydalı mikroorganizmaların öldüğünü ve toprak erozyonu ile verim kaybı gibi olumsuzlukların yaşandığını dile getirdi.

Günen, aynı zamanda çevredeki ağaç, çalı ve toprak üstü canlılarla henüz hasat edilmemiş tarlalardaki ürünler açısından da tehlike doğuran bu uygulamanın, hava kirliliğine yol açtığını ve yaban hayvanlarının da neslinin devamı açısından birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğine vurgu yaptı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen, “Bu zararların önlenmesi amacıyla anız yakanlara her dekar için 80,36 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır” ifadelerini kullandı.