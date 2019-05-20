Anız yakana, dekar başı 60 TL ceza kesilecek

Toprağı kolay işlemek ve yabancı ot tohumlarının ortadan kaldırılması amacıyla anız yakılması, Türkiye’nin tamamına yakınında olduğu gibi Elbistan’da da büyük bir sorun teşkil ediyor. Toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zarar verirken; anız yakma işlemi, verimli tarım alanlarının azalmasına, toprak içinde bulunan yararlı mikroorganizma ve besin elementlerinin geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesine neden oluyor. Anızın yakılmasına bağlı olarak, toprağın organik maddesi yok olmakta ve toprağın önemli biyolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri zarar görüyor. Anız yangınları sırasında toprağın 0-5 cm derinliğinde 250 dereceye ulaşan sıcaklık, üretimde verimlilik için en önemli unsurlardan biri olan organik maddelerin yok olmasına neden oluyor. Yetkililer ve ziraat mühendisleri, anızın yakılmamasını, bilakis toprağa kazandırılması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle organik maddesi çok düşük ve erozyona çok açık olan topraklarda anızın yakılması bir yana bilakis sürülerek veya parçalanarak toprağa yeniden kazandırılması isteniyor.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Özcan, doğal dengeyi bozan; birçok canlının beslenme, barınma ve korunma ortamını da yok eden anız yakma konusuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

İlçede hasat mevsiminin başlamasına sayılı günler kala çiftçileri anız yakmamaları yönünde uyaran Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Özcan, “Elbistan’daki anız yakımının sebebi ise sadece ve sadece toprak işleminin kolaylıkla yapılmasına ve iyi bir tohum yatağı hazırlanması isteğidir. Anız yakılması ile birlikte zaten yarı kurak iklim özelliği taşıyan ilçemizde verim kaybına neden olmaktadır. Bunun yanında toprak yüzeyi çıplak kalacağından su ve rüzgar erozyonu daha fazlalaşacak ve toprak verimliliği giderek azalacaktır. Ayrıca anız yakılmasının en önemli zararı, henüz hasat edilmeyen ürünlerin de yanmasına sebep olmasıdır. Anız artıkları, ilçemizde gelişmiş bir sektör olan hayvancılık için de yem kaynağıdır. Yakılmak suretiyle bu kaynakları ortadan kaldırıyor, hayvan yetiştiriciliğinde maliyetin yüzde 702i olan yem giderimizin daha da artmasına sebep oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Özcan, “Anız yakılmasının önlenmesi hakkında Kahramanmaraş Valiliği’nce genelge yayımlanmıştır. Anız yakılması ile tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın, biyolojik, kimyasal, fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınmalıdır. Anız yakanlara her dekar için 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükümleri doğrultusunda ciddi idari para cezaları uygulanmakta olup, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallelerde işlenmesi durumunda bu ceza beş kat artırılmaktadır” açıklamasında bulundu.