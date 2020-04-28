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Angut kuşlarına yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’nce Göksun’da geçtiğimiz günlerde görüntülenen angut (angıt) kuşları için yemleme çalışması yapıldı.

Angut kuşlarına yem bırakıldı
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Ölen eşine sadık kalarak hayatının sonuna kadar yas tutmaları ile efsaneleşen angut (angıt) kuşu, geçtiğimiz günlerde Göksun ilçesinde objektiflere takılmıştı. Dünya genelinde tek eşlilik özelliği bulunan, ender kuş türlerinden biri olan angut kuşunun bulunduğu Püren Gölünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği ve fahri av müfettişlerince yemleme çalışması yapıldı.

Göksun Şefliği ekipleri ve fahri av müfettişlerinin, kuşların kaçak avcılara hedef olmaması için bölgedeki denetim ve koruma çalışmalarının aralıksız olarak süreceği bildirildi.


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