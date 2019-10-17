Anadolu’nun En Büyük Kitap Fuarı Açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 6. Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını açtı. KAFUM’da gerçekleştirilen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz,Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, ilçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur, il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış Pınarı Harekatına Destek

Programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilk olarak Barış Pınarı Harekatındaki şehitlerimizi rahmetle andı, gazilerimize acil şifalar diledi. Başkan Güngör, “Tüm Türkiye dualarıyla ordumuzun yanındadır. Güvenlik güçlerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı. Anadolunun en büyük kitap fuarının açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Güngör, “-Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu gibi fikir dünyamızı besleyen güzel insanlarımızın yetiştiği; edebiyat ve şiirin başkenti şehrimizde, 6’ncı Kitap ve Kültür Fuarı’nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yazar ve Şairler Kahramanmaraş’ta

Başkan Güngör, “Hayatın her alanında hızlı bir değişimin yaşandığına şahitlik ediyoruz. İçinde bulunduğumuz dünyanın ‘hız’ ve ‘karmaşasından’ uzaklaşıp soluklanacağımız en güzel durak kitaplardır. Bu fuarın bizlere böyle bir imkan sağlayacağına inanıyorum. Bilim, sanat ve edebiyatta en son yayınlar dahil, on binlerce kitapla buluşma imkanına sahip olacağız. Fuarımız kapsamında çok sayıda yazar ve şairlerimizle hemşerilerimiz bir araya gelecek, imza günleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Bilgiyi Vicdanla Yoğurmalıyız

Öğrenmenin çok önemli olduğuna vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öğrenmek, bilgiye sahip olmak elbette çok önemlidir. Bizler aynı zamanda bu bilgiyi vicdanla, değerlerimizle, ahlakla yoğurmak gerektiğine inanan anlayışın mensubuyuz. Kitap okumak sadece çocuklarımızın, gençlerimizin yapması gereken bir faaliyet değildir. Bizlerde bu sürece dahil olmalıyız. Çocuklarımıza örnek olmak için en az onlar kadar okumalıyız. Aklımızı ve ruhumuzu doldurmalıyız. Dolmadan taşamayız” dedi.

Hayırlı Olsun

Başkan Güngör konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “Nuri Pakdil ağabeyin sözünü hatırlatmak istiyorum: ‘Okumadığın gün karanlıktasın.’ Hemşerilerimizin kitap fuarımızdaki yayınevi ve yazarlarımızdan en iyi şekilde istifade etmelerini diliyorum. Fuarımızın kültür sanat dostlarına, yayın evlerimize, Kahramanmaraş ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun.”

Büyükşehir’e Teşekkür

Başkan Güngör’ün ardından konuşan Milletvekili İmran Kılıç; “Yazılan tüm kitaplar, bir kitabı anlamak içindir. Bu güzel buluşmaya vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimiz ve çevre illerimiz bu güzel fuardan en iyi şekilde istifade edeceklerdir. Şehrimize hayırlı olsun” dedi. Vali Vahdettin Özkan ise, “6. Kitap ve Kültür Fuarı’nın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Güngör, Vali Özkan, Milletvekili Kılıç ve katılımcılar yayın evleri stantlarını tek tek ziyaret etti.

Kitap ve Kültür Fuarı