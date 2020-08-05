Anadolu’nun ‘cerenleri’ 180 yıl önce yaşadıkları Nurhak’a geri dönüyor
Güzel gözlerinden dolayı halk arasında "ceren" olarak adlandırılan Anadolu yaban koyunları, 180 yıl önce yaşadıkları Nurhak bölgesine tekrar dönüyor.
05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:45
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları için yeni yaşam alanları oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Anadolu yaban koyunu yerleştirme projesine, Nurhak da dahil edildi. Bölgedeki varlıkları Rus doğa tarihçisi ve yerbilimci Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından 1840 yılında tespit edilen Anadolu yaban koyunları yetiştirme projesi kapsamında; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerinden Elbistanlı hemşerimiz Sait Karaman ve uzman ekip, Nurhak’ta yer tespiti çalışması yaptı. Bu çalışmanın ardından Nurhak Anadolu Yaban Koyunu Yerleştirme Sahası’yla ilgili ön çalışma tamamlanmış oldu.
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Mehmet Aksoy 23 saat önce
Güzel bir çalışma başarılar diliyorum yolunuz açık olsun.
Seyit 19 saat önce
LÜTFEN ELLEMEYİN.. LÜTFEN.. LÜTFEN
Ali... 12 saat önce
Nurhak ve çevresi orman varlığının tamamı acil yaban hayvanlarına ayrılmalıdır. Nurhak ve ekinözü ormanlarının tamamı koruma alanı ilan edilmelidir. Turkiyenin en büyük doğal yaşam alani olmalıdır.
Bugün yetiştirirsiniz yarın ihaleyle avlandırırsınız...