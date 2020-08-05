Anadolu’nun ‘cerenleri’ 180 yıl önce yaşadıkları Nurhak’a geri dönüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları için yeni yaşam alanları oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Anadolu yaban koyunu yerleştirme projesine, Nurhak da dahil edildi. Bölgedeki varlıkları Rus doğa tarihçisi ve yerbilimci Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından 1840 yılında tespit edilen Anadolu yaban koyunları yetiştirme projesi kapsamında; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerinden Elbistanlı hemşerimiz Sait Karaman ve uzman ekip, Nurhak’ta yer tespiti çalışması yaptı. Bu çalışmanın ardından Nurhak Anadolu Yaban Koyunu Yerleştirme Sahası’yla ilgili ön çalışma tamamlanmış oldu.

İlk etapta 50 Anadolu yaban koyunu getirilecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürü Abdullah Koç, Müdür Yardımcısı Şevket Bozdağ, Kahramanmaraş Şube Müdürü Hacı Kalınkütük ve Elbistan Şefi Faruk Tülücü, Anadolu yaban koyunlarının yaşayacağı Nurhak Anadolu Yaban Koyunu Yerleştirme Sahası’nda incelemelerde bulundu. Koç ile beraberindeki heyet, önümüzdeki günlerde gelecek olan ‘cerenlerin’ uyumu için yapılacak ağılın yeri tespit etti. Müdürlüğün çalışması doğrultusunda ağılın kurulum işlemleri başladı. Bölgeye ilk etapta sahaya 50 adet Anadolu yaban koyunu bırakılacak.

Anadolu yaban koyunları 83 yıldır koruma altında

1937 yılından bu yana koruma çalışmaları devam eden Anadolu yaban koyunları, 1960’lı yıllara gelindiğinde, Türkiye’deki birçok yaşama alanında insan nüfusunun artması, habitat kaybı, kaçak avcılık gibi sebeplerle Konya Bozdağ dışındaki bütün yerlerde yok oldu. Anadolu yaban koyununun yaşama alanı olarak kalan Bozdağ’ın 420 bin dekarlık kısmı, 1966 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak ilan edilerek, alan her türlü avlanma faaliyetine kapatıldı. 1986 yılında ise 35 bin dekarlık alan telle çevrilerek Yaban Koyunu Üretme Merkezi olarak ayrıldı. Alınan bu önlemler sayesinde Konya-Bozdağ üretme merkezide yaban koyunu sayısı hızlı bir artış gösterdi. Üretilen koyunların eski yaşam alanlarına yerleştirme çalışmaları 2004’te başladı. Üretme merkezinde bu endemik türün sayılarının artmasına paralel olarak 2004 yılında DKMP Genel Müdürlüğü’nce yeni alanlara türün yerleştirme çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede Anadolu Yaban Koyunları daha önce yaşadığı Ankara-Nallıhan-Sarıyar ve Karaman Karadağ bölgelerine tekrar bırakıldı.

Evcil koyunun atası

Anadolu yaban koyunu, Türkiye topraklarında görülen iki yaban koyunu türünden biri. Evcil koyunun atası olan 5 türden biri olarak bilinen ve nadir görülen yaban koyunları, Anadolu’nun ortasındaki bozkırlarda binlerce yıldır yaşıyorlar. Büyük ve güzel gözlerinden dolayı halk arasında "ceren" olarak bilinen Anadolu yaban koyunlarının ormanlık alanlardan ziyade kıraç arazilerde yaşamayı tercih ettiği biliniyor. Ön ayakları kısa olduğu için genellikle yamaç ve düzlük araziler onlar için doğal yaşam alanlarıdır. Nurhak Anadolu Yaban Koyunu Yerleştirme Sahası da bu özellikler doğrultusunda belirlendi. Sahadaki koyunlar, 24 saat gözetim altında tutulacak. Vurdukları takdirde cezai müeyyideleri çok ağır olan Anadolu yaban koyunlarının koruma çalışmaları ile birlikte birkaç yıl içinde sayılarının artırılması planlanıyor.







