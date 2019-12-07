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Anadolu yaban keçileri, fotokapanla 24 saat koruma altında

Elbistan’da yaklaşık 100 yıl sonra tekrar görülen ve popülasyonu artmaya başlayan Anadolu yaban keçilerinin koruma altına alınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından fotokapan yerleştirildi.

Anadolu yaban keçileri, fotokapanla 24 saat koruma altında

Gece-gündüz kayıt yapma özelliği bulunan fotokapanlar, hem hayvanların hareketlerini izleyecek hem de kaçak avcılara karşı koruma sağlayacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 100 yıl sonra tekrar ortaya çıkan Anadolu yaban keçilerinin popülasyonun korunması ve artması için özel çalışmalar sürdürüyor. Avlanması kesinlikle yasak olsa da kaçak avcıların hedefi olan Anadolu yaban keçileri, 7 ayrı noktaya kurulan fotokapanla 24 saat izlenecek. Fotokapanlar, Anadolu yaban keçisi popülasyonunun yoğun olarak bulunduğu Elbistan ve Nurhak ilçelerindeki dağlık noktalara yerleştirildi. Video ve fotoğraf çekimleri yapan sistem sayesinde avlaklar 24 saat koruma altına alınmış oldu. Fotokapanlar, av koruma ekiplerince periyodik olarak kontrol edilecek. Fotokapanlardan elde edilecek görüntü ve fotoğraflar, bölgedeki yabani yaşam hakkında da bilgiler sunacak. Fotokapanların en önemli caydırıcılığı ise kaçak avcılara yönelik olacak. Avlakların koruma altına alınmasını sağlayacak fotokapanlar, başta Anadolu yaban keçisi olmak üzere kaçak avcılık yapanların korkulu rüyası olacak.

 

Fotokapan nedir?

 

Fotokapan, hareket sensörü veya kızılötesi sensör ile donatılmış veya tetikleyici olarak bir ışık demeti kullanan, uzaktan etkinleştirilmiş bir kameradır. Kamera yakalama, araştırmacılar yoksa vahşi hayvanları film üzerinde yakalamak için kullanılan bir yöntemdir ve onlarca yıldır ekolojik araştırmalarda kullanılıyor. Avcılık ve yaban hayatı görüntüleme uygulamalarına ek olarak, araştırma uygulamaları arasında yuva ekolojisi, nadir türlerin tespiti, nüfus büyüklüğü ve tür zenginliğinin tahmin edilmesi yanı sıra insan yapımı yapıların yaşam alanı kullanımı ve işgali araştırmaları da yer alıyor. Fotokapan, nadiren görülen ve çoğunlukla genel olarak nesli tükenmekte olan türlerin fotoğrafik kanıtlarının toplanmasını da mümkün kılıyor.

 


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