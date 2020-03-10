Anadolu Lisesi’nden matematik olimpiyatı yarışması

Yarışmaya ilçe genelindeki özel ve resmi ortaokulların 8.sınıf öğrencileri katıldı. Yarışmaya 3 bin 600 öğrenci arasından seçilen ve okullarını temsil eden 72 aday katıldı. Büyük ilgi gösterilen yarışma ile ilgili Okul Müdürü Birkan Şatıroğlu, “Elbistan Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Matematik Olimpiyatları’nın 1. aşaması yapıldı. Yarışmanın amacı ortaokul çağındaki öğrencilerin matematik dersine olan ilgisini artırmak, olimpiyatlara olan bakış açısını olumlu yönde değiştirmek, öğrenme etkinliklerini pekiştirmek amacıyla okullar arasında başarı standartlarını yükseltmek, öğrencileri girişimci ve rekabetçi bir ruhla, barış içinde yarışmaya teşvik etmektir. Yarışma sonunda dereceye giren okullarımıza altın ve para ödülü ile birlikte çeşitli hediyeler ve katılım belgesi ile plaket verilecek” dedi.

Şatıroğlu, yarışmanın 2. aşamasına katılmaya hak kazanan 6 okulun 12 Mart’ta Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda birincilik için yarışacaklarını da sözlerine ekledi.

Aşama sınavında dereceye giren okullar ise, Şehit Teğmen Harun Kılıç Ortaokulu, Şeker Ortaokulu, Özel Yıldız Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Ali Tekinsoy Ortaokulu ve Kümbet Ortaokulu olarak sıralandı.



