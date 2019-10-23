Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmetçik’e tam destek

Kermese, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Dal, Alpaslan Ceran ve Mükremin Ceran ile İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, Elbistan Karakol Komutanı Hakan Özdoğan ve okul müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt Türk milletinin her daim askerinin yanında yer aldığını belirterek bu anlamlı etkinlikten dolayı öğrencilerimizi tebrik etti.

Kermese çok sayıda öğrenci velisi de katılım sağladı. Okul Müdürü Birkan Şatıroğlu, bu anlamlı bir etkinlikte yanında duran herkese ve destek olan öğrenci velilerine teşekkür etti.











