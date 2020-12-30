Anadolu Gençlik Derneği Mekke’nin fethini online kutlayacak

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık gecesinde yüzlerce noktada Mekke’nin Fethi programını yıllardır düzenliyoruz. Bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemediğimiz şu günlerde Mekke’nin Fethi’ni her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla sesimizin ulaştığı tüm dünyadaki hanelerde kutlamak adına online olarak düzenliyoruz.

Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam ordularınca 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıldönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmadan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Fetih, bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimağlarının İslam’a açılmasıdır. Fetih, küfrün karanlığının Kelam-ı Kadim’in berraklığıyla silinmesidir. Fetih, sonradan olma ilahlara reddiyedir. Fetih, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp eden zulüm düzeninden adil bir düzene geçen yolun açılmasıdır. Fetih; insanın, merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih insan olmanın, halife kılınmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir. Fetih sadece hakkın hâkimiyeti için çıkılan bir seferin sonucu değil; bilakis o sefere çıkabilme dirayetidir” denildi.

Programın izleneceği platform ve medyalara ilişkin de bilgi verilen açıklamada, “Biz Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu coğrafyanın harcının İslam olduğuna, bu toprakları bize yurt yapan anlayışın fetih ruhu olduğuna inanıyoruz. İnsanımız kültür emperyalizminin yanında değil fetih ruhunun yanında durmaya çağıyoruz. Bu yıl ekranlardan düzenleyeceğimiz Fetih buluşmasının yeni bir dünyanın kurulmasına ve 7 milyar insanlık âleminin saadetine vesile olması inancıyla programımıza 7’den 70’e, Edirne’den Kars’a, Avrupa’dan Afrika’ya, Balkanlardan Amerika’ya aynı duyguyu paylaşan herkesi davet ediyoruz. Tüm halkımız mekkeninfethi.com adresinde programımızın detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olabilir ve isimlerine özel hazırladığımız online davetiye ’ye ulaşabilirler.

31 Aralık Perşembe gününün akşamı tüm halkımızı ailesiyle beraber ekranlarının başına davet ediyor ve bu fetih coşkusunun evlerimizden tüm insanlığa yayılmasını temenni ediyoruz. Programımız TV5 ekranlarından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.