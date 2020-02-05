Anaç koyun ve keçi desteklemesi müracaat süresi uzatıldı

Konuyla ilgili olarak Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine üye olmak zorunda oldukları kaydedildi.

2019 yılı anaç koyun keçi desteklemesinden 1 Kasım 2019 tarihi itibari ile 15 aylık olan hayvanlar, küpeli ve yetiştirici adına TÜRKVET'e kayıtlı olma şartıyla faydalandırılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2019 yılı için şartları taşıyan anaç koyun ve keçilere hayvan başına 25 lira destekleme ödemesi yapılacaktır. İlçe Müdürlüklerimiz tarafından zamanında müracaat eden 2 bin 882 yetiştiricimizin birebir tespit işlemleri devam etmektedir. Sonradan müracaat eden yetiştiricilerimizin tespitleri ise 24 Şubat-6 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Destekleme ödemesinde tespit tutanakları esas alınacaktır. Yetiştiricilerimiz yerinde tespit tamamlanıncaya kadar hayvanlarını işletmede tutmak zorundadır. 2019 yılında önceki yıllardan farklı olarak işletmesinde bulunan hayvan sayısını kendi işletmesinden yetiştirdikleri hayvanlar ile artıran yetiştiricilerimize hayvan başına Bakanlığın belirlediği artış oranında 100 lira Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ödenecektir.

İlimizde 2018 yılı Anaç Koyun Keçi Desteklemesi kapsamında 2 bin 709 işletmede bulunan 325 bin 289 hayvana 8 milyon 132 bin lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen yetiştiricilerimiz; İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuruda bulunabilirler.”