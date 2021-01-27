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Ana iletim hattındaki direkte kopan kablo ilçeyi karanlıkta bıraktı

Ana iletim hattındaki direkte kopan kablo ilçeyi karanlıkta bıraktı

Ana iletim hattındaki direkte kopan kablo ilçeyi karanlıkta bıraktı

Elbistan’a elektrik sağlayan ana hat üzerinde bulunan direkteki kablo kopması sonucu kent karanlığa büründü.
İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, enerji iletim hatlarına da zarar verdi. Elbistan’ın, Doğan Mahallesi’nde bulunan trafo merkezinden gelen ana hattın Yunus Emre Mahallesi'nden geçen bölümündeki direkte kablo kopmasna neden oldu. Şehrin tamamına yakını elektriksiz kalarak karanlığa gömüldü. AKEDAŞ ekipleri, arızayı gidermek için çalışmalara başladı. 
Arızanın ne zaman giderileceğine yönelik ise net bir bilgiye ulaşılamadı.

Yerel Manşetler
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