Ana borudaki patlak, mahalleleri susuz bıraktı

Elbistan’da Adnan Menderes Bulvarı’nın otogar kesiminden geçen ana su borusundaki patlak nedeniyle birçok mahalleye içme suyu verilemiyor.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Elbistan Şube Müdürlüğü ekipleri, ana su borusundaki patlak bölümü tamir etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Elbistan’a bağlı Yunus Emre, Battalgazi, Orhangazi, Ceyhan ve Cumhuriyet Mahalleleri’nde akşam saatlerinde içme suyu kesintisi yaşandı. Kesintiye, Adnan Menderes Bulvarı’nın otogar civarından geçen ana borudaki patlağın neden olduğu öğrenildi. KASKİ’ye bağlı ekipler, boruyu tamir etmek için çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından söz konusu mahallelerdeki evlere tekrar su verileceği bildirildi.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Elbistan Şube Müdürlüğü ekipleri, ana su borusundaki patlak bölümü tamir etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeter artık ama yaa