Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ana borudaki patlak, mahalleleri susuz bıraktı

Elbistan’da Adnan Menderes Bulvarı’nın otogar kesiminden geçen ana su borusundaki patlak nedeniyle birçok mahalleye içme suyu verilemiyor.

Bu haber kez okundu.

Ana borudaki patlak, mahalleleri susuz bıraktı
 Elbistan’da Adnan Menderes Bulvarı’nın otogar kesiminden geçen ana su borusundaki patlak nedeniyle birçok mahalleye içme suyu verilemiyor.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Elbistan Şube Müdürlüğü ekipleri, ana su borusundaki patlak bölümü tamir etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Elbistan’a bağlı Yunus Emre, Battalgazi, Orhangazi, Ceyhan ve Cumhuriyet Mahalleleri’nde akşam saatlerinde içme suyu kesintisi yaşandı. Kesintiye, Adnan Menderes Bulvarı’nın otogar civarından geçen ana borudaki patlağın neden olduğu öğrenildi. KASKİ’ye bağlı ekipler, boruyu tamir etmek için çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından söz konusu mahallelerdeki evlere tekrar su verileceği bildirildi.
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali er 4 hafta önce

Yeter artık ama yaa

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Vatandaş 4 hafta önce

Elbistan da kaski yöneticilerini ne işe yarar bilmiyorum.Yazık Elbistan halkına kaskide bu yöneticiler devam ettiği sürece.....

Cevapla
Beğenmedim! (1)

banner27

banner29