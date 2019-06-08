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Amerikalı mühendis geline Elbistan usulü kına töreni

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde aynı şirkette çalıştığı Elbistanlı mühendis Burak Firik’le evlenen ve Müslüman olarak ‘Meryem’ ismini alan geline Türk usulü kına töreni düzenlendi.

Amerikalı mühendis geline Elbistan usulü kına töreni

Damadın baba ocağı Alembey Mahallesi’ndeki organizede Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’i öpen Amerikalı gelin, tıpkı Türk akranları gibi damadın annesinden hediye almadan kına yakılması için elini açmadı. ‘Kınayı getir aney’ isimli türkü eşliğinde kına yakılan Amerikalı gelin, törendekilerle birlikte halay çekmeyi de ihmal etmedi.

 Amerika’da aynı şirkette çalışıyorlar

 32 yaşındaki Elbistanlı mühendis Burak Firik, üniversiteden mezun olduktan sonra dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi olan IBM ve amazon. com’dan aldığı teklif üzerine Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gitti. 10 yıl önce ABD’nin New York kentine yerleşen genç mühendis, kendisi ile aynı şirkette çalışan 27 yaşındaki Marilyn’le hayatını birleştirme kararı aldı. Firik’in yaptığı Müslüman olma ve evlilik teklifini kabul eden Marilyn, ismini de ‘Meryem’ olarak değiştirdi. Amerika’da sade bir törenle evlenen Burak ve Meryem, Elbistan’da yapacakları düğün için gün saymaya başladı.

 Amerikalı gelin, kına yakılmasını merak etti

 Düğün öncesinde Türk gelenek ve göreneklerini merak eden ve eşinin ailesi ile tanışmak isteyen Meryem, annesi Mary ile birlikte Elbistan’a geldi. İlk kez yüz yüze görüşme imkanı buldukları kayınpederi Nurettin ve kayınvalidesi Sema Firik tarafından ilçeye bağlı Alembey Mahallesi’nde misafir edilen Meryem ve annesi Mary, Türk gelenek ve göreneklerini tanımak istedi.

 Ev, araba sözü almadan inmedi, altın konulmadan avucunu açmadı

 Kayınpeder Nurettin ve kayınvalide Sema Firik, özellikle geline kına yakılmasını merak eden Amerikalı gelin Meryem için usulen bir kına töreni düzenlemeye karar verdi. Alembey Mahallesi’nde organize edilen küçük çaplı kına merasimi öncesinde Meryem için bindallı ve diğer kına malzemeleri alındı. Meryem, eve gelişi sırasında tıpkı Türk gelinler gibi, kayınpederinden söz almadan araçtan inmedi. Kayınpeder Nurettin Firik, gelinine ev ve araba sözü verince Meryem de araçtan indi.

 Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’i öptü

 Daha sonra, kına merasiminin yapılacağı bahçeye geçen Meryem, önce Türk bayrağını ve Kur’an-ı Kerim’i öptü. Tören esnasında yapması gerekenler, daha önceden anlatılan Meryem, kına yakılması esnasında da avucunu açmadı. Bu kez de kayınvalide Sema Firik devreye girdi. Kayınvalide Firik, Amerikalı gelinin avucuna altın bıraktıktan sonra geline kına yakıldı. Meryem ve annesi Mary, kına yakılmasının ardından, törene katılanlarla birlikte bol bol halay çekerek bu mutlu günü tamamladı.

 Damadın kuzeni Gökhan Ceran: “Adı Marilyn’di ‘Meryem’ oldu”

 Damadın kuzeni Gökhan Ceran, usulen yapılan kına merasimi ile ilgili olarak, “Marilyn yani Meryem, kuzenim Burak’la birlikte Amerika’da tanışıp evlendi. Kendisi ve annesi ilk kez Türkiye’ye geldi. Bizimle tanıştı. Türk gelenek ve göreneklerini merak ettiği için biz de usulen bir kına gecesi düzenledik. Kınasını yaktık” dedi.

 Kayınvalidesi, “O da artık bizim kızımız”

 Kayınvalide Sema Firik ise, Meryem’i diğer gelinlerinden ayrı tutmadığının altını çizdi. Firik, “2 gelinim var. Meryem de Amerika’dan geldi. Diğer gelinlerimden hiç farkı yok. O da bizim bir kızımız oldu artık” şeklinde konuştu.

 ‘Es selamun aleyküm’ diyerek selam verdi

 Amerikalı gelin Meryem de, törene katılanları ‘selamun aleyküm’ diye selamladı. Annesi Mary ile birlikte Elbistan’a geldiğini ifade eden Meryem, Türkiye’yi çok sevdiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

 















 


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Alembeyli 8 saat önce

Çok güzel

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AMERİKALI TÜRK 7 saat önce

SAYIN VATANDAŞ, SEN NEWYORK U İYİ BİLİN. MANHATTAN IN GÖBEĞİNDEKİ CAMİYE SIRTINI VERDİNMİYDİ, 5 BLOK SONRA BROKLİYN KÖPRÜSÜNE GELMEDEN CENTRAL PARKIN BÖĞRÜNDEKİ BEŞ KATLI APARTUMANIN 3. KATINDA OTURAN MİCHİGANLİ GEORGE UN KIZI. BİLDİNMİİİ :)

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Vatandas 7 saat önce

Gelinimiz aslen nereli olduğunu yazmamissin ,..1)Latin Amerika
2)Güney Asya muhtemelen ,,,yinede sağlama yapalım

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