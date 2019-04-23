Ameliyathane Teknikerleri Günü kutlandı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, İstanbul’daki üniversitelerde eğitim gören Ameliyathane Hizmetleri Programı öğrencilerinin katılımıyla Ameliyathane Teknikerleri Gününü kutladı. Ameliyathane Hizmetleri Programı’nın organizasyonu ile Maslak Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Sedat Bekiroğlu açılış konuşması yaparak, Ameliyathane Teknikerleri Günü’nü kutladı.

Türkiye Ameliyathane Teknikerleri Derneği (ATEKDER) Genel Başkanı Funda Aytaç, “Ameliyathane Teknikerlerinin Doğuşu, Avrupa’daki Konumu ve Gelecekteki Konumu” hakkında öğrencilere bilgi verdi. ATEKDER Başkan Yardımcısı Osman Kavuran da ameliyathane teknikerlerinin çalışma sahalarına ilişkin sunum yaptı. Psikolog Fatma Tülay Karaca, stres yönetimi ve motivasyonel çalışma konusuna dikkat çekerken, Sorumlu Hemşire Nesrin Fikirli Gülhan da, “Yanık Vakalarında Ameliyathane Teknikerinin ve Hemşiresinin Rolü” konusunda bilgi verdi.

Sunumların ardından ödül ve plaket töreni başladı. ATEKDER Başkanı Funda Aytaç ve Başkan Yardımcısı Osman Kavuran, Yılın Teknikerleri Ödülü’nü Özlem Sayalan Temizsoy’a takdim etti. Ameliyathane Teknikerleri Günü etkinliği müzik dinletisi ile sona erdi.



