Amatör Spor Haftası’na muhteşem açılış

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası, düzenlenen törenle başladı.

Elbistan Çim Sahada düzenlenen açılış törenine; Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, MHP İlçe Başkanı Ali Demir, kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda sporcu katıldı.

Amatör Spor Haftası’nın açılışı nedeniyle bir konuşma yapan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, amatör sporun, sporun tabana yayılmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.





Kaymakam Akkoyun, yaptığı konuşmada, “Sporun gelişmesinde ve ülkenin uluslararası başarısında amatör sporun katkısı çok büyüktür. Amatör sporda başarının temelinde, sporu tabana yayan amatör bir ruh yatmaktadır. Bu bilinçle hareket ederek, halkımız, gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam bilinci sunulmasında yardımcı olma gayretindeyiz. Son yılarda ülkemizde amatör sporun gelişmesi ve gençlerimizin, çocuklarımızın daha uygun ortamlarda spor yapmaları için çok büyük miktarlarda ve boyutlarda spor tesisleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Elbistan’ımızda da ülkemizdeki bu spor yatırımları çalışmalarına ilave olarak şuanda içinde bulunduğumuz çim sahamız, yan taraftaki sentetik sahamız, binamız ve Pınarbaşı bölgesinde yapımı devam eden 3 bin 500 kişilik Türkiye’nin en modern spor salonlarından birinin yapımı, yine ilçe merkezimizde gençlik merkezimiz yapıldı. Yaklaşık 4,5 milyon liralık bir yatırımla. Sportif ve sanatsal faaliyetleri ile Elbistan’ımızda 7’den 70’e herkesin spor yapmasını, erdemli sporcular yetişmesini sağlamak amacıyla büyük yatırımlar yapılıyor, yapmaya da devam edeceğiz. Tabi bu yatırımlar hükümetimizin desteği ile bu yatırımlar devletimizin yatırımları ile gerçekleştiriliyor. Bizler yerelde bu yatırımların yapılmasını takip ediyoruz” dedi.

10-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Amatör Spor Haftası boyunca hareketli yaşama dikkat çekileceğini anlatan Akkoyun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sizlerin de bildiği gibi Amatör Spor Haftası bu yıl 10-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenen organizasyonla ve hareketli yaşama dikkat çeken etkinliklerle kutlanmaktadır. Elbistan kulüplerimiz ile yaklaşık 200 sporcunun katılacağı güreş, okçuluk, masa tenisi, bocce, dart ve badminton gibi branşlarda hafta boyunca etkinlikler gerçekleştirilecektir. Amatör spor kulüpleri olarak, geçen yıl okullarımızda kurduğumuz kulüpler ile şuanda kulüp sayımız yaklaşık 19 olmuştur.

Sporun, özellikle bulunduğumuz konjonktür itibarı ile birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize katkı sunacağı kanaatindeyiz. Spor, toplumların bir araya gelmesinde, kardeşlik bağının güçlenmesinde çok önemli bir etkendir. Dolayısıyla ümit ediyorum ve umut ediyorum, bugün burada düzenlenen, iyi niyetle yola çıkılan, özellikle gençlerimizin çocuklarımızın daha fazla hareket etmelerini sağlamak, amatör sporlara verilen önemi ifade etme açısından gerçekleştirilen bu organizasyon, inşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, sevgimize, saygımıza, gücümüze, kuvvetimize katkı sağlar. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, Gençlik Merkezimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese, ayrıca bu etkinliğe fiilen katılan kulüplerimize teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve diğer davetliler, çim sahada hazırlanan hedeflere ok attılar. Oldukça başarılı atışlar gerçekleştiren Kaymakam Tuncay Akkoyun ve Başsavcı Yasin Emre, daha sonra sporcular ile ilgilenerek, başarı dileklerini ilettiler.

Spor karşılaşmaları hafta boyunca Çim Saha ve diğer salonlarda devam edecek.





