Amatör Spor Haftası müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen spor ahlakına, disiplinine sahip, sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak, amatör sporlara farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi.

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere 200’ün üzerinde sporcu katıldı. 10-16 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen karşılaşmalar, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin de katıldığı bir törenle açılmıştı.

Hafta boyunca süren karşılaşmalar sonucunda, dereceler şöyle gerçekleşti:

Bocce

Küçük Kızlar

1.İrem Kılınç-Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü

2.Zişan Güneş-Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü

3.Melek Sert-Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü

Yıldız Kızlar

1.Rabia Fırtına-Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü

2.Sıla Öztürk-Elbistan Gençlik Ve Spor Kulübü

3.Begüm Ay-EAL Spor Kulübü

Yıldız Erkekler

1.Hüseyin Yapıcı-EAL Spor Kulübü

2.Alican Mert-EAL Spor Kulübü

3.Fikri Edizer-EAL Spor Kulübü

Masa tenisi

Küçük Kızlar

1.Elif Köker-Elbistan-Gençlik ve Spor Kulübü

2.Gizem Kayabaşı-Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü

3.İkra Su Kılınç-Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü

4.Döndü Nur Polat-Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü

Yıldız Kızlar

1.Hayrunnisa Meşe-Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü

2.Fadime Ceran-Elbistan Gençlik Ve Spor Kulübü

3.Aysegul Bilge-Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü

Genç Kızlar

1.İlayda Koyun-EDAL Spor Kulübü

2.Buket Berk-EDAL Spor Kulübü

3.Özlem Boran-EAL Spor Kulübü

Genç Erkekler

1.Berkan Gücük-EDAL Spor Kulübü

2.Cagatay Sönmez-EMTAL Spor Kulübü

3.Fatih Görür-EDAL Spor Kulübü

4.Mehmet Kayıran-EAL Spor Kulübü

Dart

Yıldız Kızlar

1.Begüm Ay-Elbistan Anadolu Lisesi Spor Kulübü

2.Sıla Öztürk-Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü

3.Rabia Fırtına-Elbistan Gençlik ve Spor Kulübü

Yıldız Erkekler

1.Ahmet Uykun-Elbistan Anadolu Lisesi Spor Kulübü

2.Deniz Kutluer-Elbistan Anadolu Lisesi Spor Kulübü

3.Mehmet Yurdagül-Elbistan Anadolu Lisesi Spor Kulübü

Küçük Erkekler

1.Ahmet Uykun-Elbistan Anadolu Lisesi Spor Külübü

2.Bilal Alpay-Elbistan Anadolu Lisesi Spor Kulübü

3.Arda Dağ-Elbistan Anadolu Lisesi Spor Kulübü

Okçuluk

Uzaklaşan puta koşusu, büyük erkeklerde-Yılmaz Kemal Kuyumcu, büyük bayanlarda-Selma Soysal, 16 yaş altı-Eylül Kuyumcu, 12 yaş altı-Ceyda Bölükbaşı birinci oldular.

Sabit puta büyük erkeklerde-Yılmaz Kemal Kuyumcu, büyük bayanlarda-Meral Erenli, 16 yaş altı-Eylül Kuyumcu, 12 yaş altı-Baki Taşdemir birinci oldular.

Sokak basketbolunda

1.Anadolu Lisesi Spor Kulübü

2.Anadolu Lisesi Spor Kulübü B takımı

3.EMTAL Spor Kulübü.



