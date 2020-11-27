Amatör balıkçıların olta ile avlanabileceği yerler belli oldu

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki iç sularda amatör balıkçılık yapacakları ilgilendiren avlak sahalarını açıkladı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, kişi başı en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbest olduğu belirtildi.

İldeki iç sularda amatör balıkçılık yapılmasına izin verilen yerlerin haritalandırıldığı ifade edilen paylaşımda Göksun ilçesinde bulunan Adatepe Barajı ve Ekinözü ilçesinde bulunan Kandil Barajı’nda kırmızı çizgi ile belirtilen kıyı bölgelerinde avcılığın serbest olduğu dönemlerde en fazla 3 iğneli 1 olta takımı ile amatör su ürünleri avcılığına izin verildiği vurgulandı. Olta sayısı da 4’ten bire düşürüldü.

Açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında, söz konusu mevzuat hükümleri kapsamında gerekli idari para cezaları uygulanacağının da altı çizilere, “Sürdürülebilir su ürünleri temini için kurallara uyalım, uymayanları uyaralım” ifadelerine yer verildi.















