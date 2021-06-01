AMATEM hizmete açıldı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, “İlimizde sunulan sağlık hizmet yelpazesi içerisinde önemli bir yer tutan ve eksikliği hissedilen Bağımlılık, Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi (AMATEM) hizmet binası Bakanlığımızca planlanarak inşaatı tamamlanmış olup hasta kabulüne başlamıştır” dedi.

AMATEM binasının 19 yataklı olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Öksüz, AMATEM binasının hizmete açılmasıyla birlikte hastaların il dışına sevkinin minimum seviyeye ineceğini ve çevre illerden de merkeze hasta kabul edilebilir duruma geleceğini söyledi.

Öksüz, bağımlılığın günümüzde önemli bir sağlık ve sosyal sorun olarak önümüzde durmakta olduğunu, hizmete açılan bu AMATEM Binası sağlık yatırımıyla Kahramanmaraş’ta bu tarz bağımlılık sorunu yaşayan hastalara güncel tedavi ilkeleri çerçevesinde konusunda deneyimli uzman hekim ve sağlık personeli kadrosuyla son teknoloji cihazlarla en üst sevide sağlık hizmeti vermeyi hedeflediklerini anlattı.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz son olarak, “Bu sağlık yatırımının ilimize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Sağlık Bakanımıza, bakanlığımız yetkililerine, sayın valimize ve şehrimizin değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. AMATEM hizmet binamızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.