Altınşiş Restaurant & Cafe kış sezonuna hazır

Altınşiş Restaurant Cafe İşletme Sorumlusu Yasir Özcan, yeni dönem hizmetler hakkında yaptığı değerlendirmelerde, “Ev konforunda ve rahatlığında hizmetler sunuyoruz” dedi.

“Altınşiş Proma Restaurant ve Cafe olarak fiziksel mesafe kurallarına uygun geniş oturma aralıkları ve ekstra hijyen uygulamaları ile hizmet vermeye devam ediyoruz.800 metrekare kapalı, 140 metrekare açık alana sahibiz. Misafirlerimiz hiç bir tedirginlik yaşamadan gelebilir ev konforunda içlerine sindirerek hizmetlerimizden istifade edebilirler. İşletmemizde her türlü soğuk sıcak içecek çeşitleri ile dünya kahveleri frozenlar cheseecake çeşitleri sufle tatlı ve dondurmanın yanında alabalık, pizza, hamburger, sulu yemek ve diğer tüm ızgara çeşitlerini gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra her sene olduğu gibi bu sene de takımlarımızın Avrupa’da oynayacakları maçlar ve Süper lig mücadelelerini de müessesemizde yine hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde izleme imkanına sahipler.

İşletmemizin diğer önemli bir özelliği de sizler rahat rahat cafe ve restaurant hizmetlerimizden istifade ederken çocuklarınız da yaklaşık 400 metrekare alana sahip, içerisinde onlarca oyuncak, top havuzu ve playstation bulunan oyun alanında tecrübeli personellerimizle birlikte güzel vakit geçirebilme imkânına sahipler.”





