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Altınşiş Lokantası, yenilenen yüzüyle hizmette

Elbistan ve bölgesinin seçkin ve köklü işletmeleri arasında yer alan Altınşiş Lokantası, hizmet kalitesini artırmak ve müşterilerine daha keyifli bir ortamda yemek ziyafeti sunmak için aile salonunu baştan aşağı yenileyerek hizmet vermeye devam ediyor.

Altınşiş Lokantası, yenilenen yüzüyle hizmette
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Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı’nda kebap ve ızgaranın yanı sıra döner ve sulu yemek çeşitleri ile Elbistan’da uzun yıllardır hizmet veren Altınşiş Lokantası, modern ve ferah dekorasyonu aile salonunda misafirlerini ağırlıyor.

Altınşiş Lokantası işletme Müdürü Mustafa Özcan, “Hijyen, rahatlık, konfor ve sağlıklı ortamlar eşliğinde tüm misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Modern ve ferah dekorasyonu ile yenilediğimiz aile salonumuzda, sevdiklerinizle tadacağınız enfes lezzetlerle müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.

Fiziksel mesafe kurallarına uygun geniş oturma aralıkları ve ekstra hijyen uygulamaları ile hizmet vermeye devam ediyoruz.  Misafirlerimiz hiç bir tedirginlik yaşamadan gelebilir ev konforunda içlerine sindirerek hizmetlerimizden istifade edebilirler. Elbistan ve bölge insanına hak ettiği hizmeti sunmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

Kamu personeline özel uygun fiyatlı menülerle de hizmet verdiklerini belirten İşletme Müdürü Mustafa Özcan, “Hafta içi 11.00-14.00 saatleri arasında kamu personeline özel uygun menü hazırladık. Uygun fiyat ve zengin yemek çeşitlerimizle kamu personelimizi de misafir etmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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