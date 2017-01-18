Altınsaray Yemekçilik, yeni yerinde hizmete devam ediyor

Elbistan’da toplu yemek sektöründe faaliyet gösteren Altınsaray Yemekçilik, baştan ayağı yenilenen mutfak sistemi ile yeni adresinde hizmete devam ediyor.

Altınsaray Yemekçilik, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 22000:2005 (International Organization for Standardization) ve ISO 9001:2008 belgesinin yanı sıra diğer resmi ve yasal izinlerini alarak Hamza Akbaş Caddesi’nde deneyimli ve maharetli aşçılar tarafından hazırlanan 4 çeşitten oluşan tabldot yemek servisi hizmeti sunuyor. Altınsaray Yemekçilik firması sahibi Mevlüt Arslan, “Sektörümüzde verdiğimiz hizmetin kalitesiyle ve yemeklerimizle öncü olmak istiyoruz” diye konuştu.

Toplu yemek sektöründeki tecrübe ve deneyimleri ile ilçe geneline hizmet verecek bir kapasiteye sahip bir işletme oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Arslan, “Toplu yemek sektörü, esnaflarımız ve iş dünyası için çok önemli bir sektördür, stratejik bir konudur. Günümüzde birçok işletme, personellerine bu hizmeti sunmak için bu sektörde faaliyet gösteren firmaları tercih ediyor. Konu gıda olunca ve özellikle toplu yemek olunca kaliteye ve hijyene azami ölçüde önem vermek gerekir. Toplu yemekte ürettiğiniz ve sunduğunuz bir ürünü geri çağırma imkânınız yoktur. Sunduğunuz ürünün geri bildirimini anında alırsınız. Altınsaray Yemekçilik olarak, verdiğimiz hizmetin kalitesiyle ve yemeğimizle öncü olmak istiyoruz. Ev yemeği lezzetini, toplu yemekte teknolojiyi kullanarak yakalamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Firmalarının günde 5 bin kişiye yemek verecek kapasite de olduğunu belirten ve kuruldukları günden beri, Elbistan ve bölgesine en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını belirten Altınsaray Yemekçilik sahibi Mevlüt Arslan, şunları söyledi:

“Hizmete başladığımız ilk günden beri, mutfağımızda kaliteli hizmeti, en uygun fiyat ile sunmayı ilke edindik. Çözüm odaklı hizmet veriyoruz. Gıda güvenilirliğinin önemini biliyoruz. Müşterilerimize ‘lezzetin emin ellerde’ olduğunun güvenini üretimimize entegre ettiğimiz kalite ve hijyen sistemlerimiz sayesinde sağlıyoruz. Hijyenden taviz vermiyoruz. Gıda güvenliği, kalite ve hijyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre konularında ilgili tüm belgeler, izinler ve ruhsatlara sahip tesisimizde eğitimli personelimizle yüksek standartlı hijyen koşullarını titizlikle uyguluyoruz. Hazır yemekte lezzet, kalite ve sağlığın önemini bilenler için hijyenik yemek sunumu ve alanında tecrübeli profesyonel kadrosuyla tüm müşterilerimizin beklentilerine cevap vermektedir. Hijyen, lezzet, kalite ve hizmet anlayışında değişmeyen çizgisiyle sektöründe sürekli kendini yenileyerek ve geliştirerek büyümeyi sürdürmektedir Müşterilerimizin beklentilerini ve memnuniyetini daima ön planda bulunduran Altınsaray Yemekçilik, sektördeki tecrübesi, kalitesi, bünyesinde gerçekleştirdiği yenilikleri ve gelişmeleriyle bölge halkının hizmetinde olmanın gururunu taşımaktadır.”