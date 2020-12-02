Altınokta Körler Derneği’nden Dünya Engelliler Günü açıklaması

Engellilere ayrım yapılmadan daha iyi ve hassas davranılması gerektiğini belirten Yılmaz, “Engelliler sadece 3 Aralık ve 16 Mayıs'ta değil her gün hatırlanmalı” dedi.

Herkesin engelli adayı olduğunu vurgulayan Altınokta Görme Engelliler Derneği Elbistan Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, şunları söyledi:

“Engelli bireylerin, özellikle eğitim ve sosyal yaşama katılmaları noktasında ailelerinin desteğine ihtiyacı var. Ailelerimiz, ‘sen bir şey yapamazsın’ dememeliler. Eğitim ve iş olanaklarının da artmasını istiyoruz. Yerel yönetimlerin bu konuda eksik kaldığını düşünüyorum. Engellilere daha çok destek vermesi gerekir. Elbistan'da engelli yaşam merkezi ya da engellinin eğitim göreceği bir yer ya da belediyenin sosyal tesisi yok. Elbistan Belediyesi, bizlere dernek olarak yer tahsisinde bulundu ama bir de sosyal tesis olması gerekiyor.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde merkezi hükümetin yanı sıra yerel yönetimlerden de destek bekliyoruz. Engelli maaşları, ev geçindirmek için çok düşük. Engelli maaşlarının artması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, engelli atamalarının da artmasını istiyoruz. Maalesef ki en son 2020 Ocak ayında atama yapıldı. Ondan sonra atama yapılmadı. 2020'de atama müjdesi bekliyoruz. Pandemi şartları zaten engelli kardeşlerimizi zorluyor. Özellikle EBA’ da eğitim sistemimizde erişimde sıkıntılar var. Yine özel gereksinimi çocuklarımızı ve özel eğitimdeki engelli kardeşlerimizi de pandemi şartları zorluyor.

Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir’e, Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Derneğimize üye olmak isteyen kardeşlerimizi de Candargazi İşhanı’ndaki dernek binamıza bekliyoruz. Hayırseverlerden de derneğimize nakdi yardımlarını esirgememelerini rica ediyoruz.”