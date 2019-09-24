Altı Nokta Körler Derneğinde görev değişimi

Elbistan Altı Nokta Körler Derneği, kayyum ataması sonrasında 4. Olağanüstü Genel Kurulunu yaptı. Candargazi İş Merkezinde gerçekleşen genel kurul sonrasında Hasan Koyuncu, Elbistan Altı Nokta Körler Derneği Başkanlığı görevine getirildi.

Amaçlarının görme engellilerin yaşamın her alanında engelsiz bir yaşam olduğunu vurgulayan Elbistan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hasan Koyuncu, ilgili ve yetkili kurumlar ile vatandaşların bu onlarda duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.

Gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonrasında görev dağılımında Elbistan Altı Nokta Körler Derneği Başkanlığına Hasan Koyuncu, Başkan Yardımcılığına Ahmet Yılmaz, Saymanlığa Yaşar Demirci, Eğitim İşleri Sekreterliğine Hulusi Karakuş ve Sosyal İşler Sekreterliğine Çetin seçildi.



