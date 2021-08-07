Alternatif bloklardaki esnaflardan Başkan Gürbüz’e asfalt teşekkürü

Elbistan Sanayi Sitesi’nde yeni inşa edilen alternatif bloklarda faaliyet gösteren esnaflar, bölgedeki yol ve caddelerin çukurlarla kaplanması ve toz nedeniyle iş yapamaz duruma geldiklerini belirtmişlerdi. Bu konuda bir açıklama yapan esnaflar, mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdi. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, söz konusu alternatif bloklarda faaliyet gösteren esnafları ve sürücüleri rahatlatacak sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Alternatif bloklardaki esnaflar da, asfalt çalışmalarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve ekibine teşekkür ettiler.

Esnaflar, “Yollarımız çukurdan geçilmiyordu. Ayrıca araçların geçişi esnasındaki tozdan dolayı da iş yapamaz hale gelmiştik. Elbistan Belediyesi, sesimizi duydu ve sıcak asfalt çalışmalarına başladı. İnşallah kısa süre içerisinde bölgenin tamamı asfaltlanacak. Buradaki esnaflar da rahat bir nefes alacak. Sorunumuza çözüm için hemen harekete geçen Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz başta olmak üzere tüm personellerine teşekkür ederiz” diye konuştular.