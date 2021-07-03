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Alternatif bloklardaki esnaflardan asfalt talebi

Elbistan Sanayi Sitesi alternatif bloklardaki esnaflar, bozuk olan yola çözüm bulunmasını istediler.

Alternatif bloklardaki esnaflardan asfalt talebi
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Alternatif bloklarda onlarca esnafın hizmet verdiğini belirten esnaflar, “Yollarımız çukurdan geçilmiyor. Asfalt olmadığı için toz ve duman içinde kalıyoruz. Tozdan kurtulmak için sulanıyor ama bu kez de çamura boğuluyoruz.  Burada çok sayıda esnafımız iş yapıyor. Bu ortamda ne boya yapabiliyoruz ne de başka bir şey. Biran önce yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz” dediler.

Esnaflar, “Caddelerden kalkan tozlar nedeniyle çalışamaz duruma geldik. Yollardaki çukurlar nedeniyle araç sahipleri de buralara gelmekten imtina ediyor. Biran önce asfalt çalışmasının yapılmasını istiyoruz” çağrısında bulundular.

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Alternatif Bloklardaki Esnaflardan Asfalt Talebi