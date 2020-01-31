Alperen Ocakları’ndan Türk bayrağının yırtılmasına sert tepki

Elbistan Alperen Ocakları Başkanı Tolgahan Bölükbaşı, Yunanistan’ın ırkçı vekili Loannis Lagos’un Avrupa Parlamentosu’nda bir alçaklığa imza atarak Türk bayrağını yırtmasına sert tepki gösterdi.

Bölükbaşı, şanlı bayrağımızın bağımsızlığımızın sembolü olduğunu belirterek, bu duruma karşı en sert karşılığın verilmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan’ın ırkçı vekilinin Türk bayrağına karşı sergilediği bu tutumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Elbistan Alperen Ocakları Başkanı Tolgahan Bölükbaşı, şunları söyledi:

“Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Ay yıldız al bayrak rengini şehit kanından alan bağımsızlık sembolümüzdür. Türk bayrağı Türk milletinin itibarını, istikbalinin kutlu iradesini temsil ve temin eden muhteşem varlık hükmüdür. Peki, bu faşist, ırkçı ve ayrımcı tutumu sergileyen lagos Yunan’ına karşı Türk yetkililer ve diğer Avrupa ülkelerinden kınama harici nasıl bir duruş sergilendi? Biz Türkler dünyadaki en anlamlı bayrağa sahibiz. Rengini şehitlerinden almış şanlı, şerefli al bayrağımızın bu denli faşist düşünceler karşısında bir paçavraymışçasına yırtılıp atılmasını izleyemeyiz, izlememeliyiz. Elbistan Alperen Ocakları olarak gerekli mercilerin gerekli cevabı sosyal medya üzerinden değil bir Türk’e yakışır şekilde vermelerini bekliyoruz.”