Alperen Ocakları’ndan Suriyeli mülteci açıklaması

Elbistan Alperen Ocakları Başkanı Tolgahan Bölükbaşı, İdlib’te 7 Mehmetçik ve 1 de sivil personelin şehit edilmesine neden olan rejim saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölükbaşı, Suriyeli mültecilerin geleceğiyle ilgili de görüşlerini aktardığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle yüce milletimizin başı sağ olsun. Esad rejiminin alçaklıkları durmadan devam etmektedir. Bu durum karşısında tutumumuzu bozmadan devam etmeli akan kanlarımızın, verdiğimiz şehitlerimizin öçleri alınmalıdır. Yüce Türk milleti adına şehitlerimizin kanının yerde kalmamasını istemekteyiz. Bunların yanı sıra her gün bir şehirde ayaklanma yapan polisimize, askerimize, zabıtamıza karşı gelerek darp eden sözde kahraman Suriyelilerin biran önce toplanıp eli silah tutan her bir Suriyeliyi gerekli teçhizatları sağlanıp kendi vatanlarını kurtarmaları, Esad rejimine karşı durmaları için eğitilip olmaları gereken yere götürülmeliyiz.”

Devletin bu konuda gerekli göreceği her türlü göreve hazır olduklarını dile getiren Bölükbaşı, “Her gün şehit haberi aldığımız bu günlerde ellerinde nargile altlarında son model araba yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında olurken bu duruma halkın tepkisi gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bunlar yapılamıyor ise, hükümetin getirirken yapacaklarını söyledikleri çadır kentlere toplanıp halkın içerisinden çıkartılmalıdır. Devletimizin sınırlarını temizleme ve güvenli bölge oluşturma kapsamı altında yürütülen bu operasyonlar sürerken sınırlar temizleniyor lakin iç karışıklıklar çoğalıyor. Bunların önlemi biran önce alınmalıdır. Bu kapsamda da Elbistan Alperen Ocakları adına gerekli görülen göreve hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna ve devlet yetkililerine bildiririm” ifadelerini kullandı.