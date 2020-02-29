Alperen Ocakları’ndan “Suriye’de Türk’ün kan hakkı var” açıklaması

İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’ndaki programda konuşan Alperen Ocakları Elbistan Temsilcisi Tolgahan Bölükbaşı, ‘Suriye’de Türk’ün kan hakkı var’ diyerek şehitlerimizin intikamının alınmasını istedi.

Bölükbaşı, şunları söyledi:

“Öncelikle tüm halkımızın başı sağ olsun. 27 Şubat, acımıza acı katarak bizleri derinden yaralamıştır. Bugün burada toplanmamızın amacı mübarek gecede şehitlik mertebesine yürüyen yiğitler içindir. Ne yazık ki tüm Türkiye artık tepkisini dile getiremez olmuş. Şehit liderimizin, ‘Şehit vermekten daha acı olan bir şey varsa o da; şehit haberine alıştırılmış bir toplum olmaktır’ sözünü hatırlatarak alışmayacağımızı dile getirmek istiyorum.”

Eli silah tutan Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmelerinden yana olduklarını dile getiren Bölükbaşı, “Suriyeliler konusundaki tutumumu biliyorsunuz. İlk günden bu güne kadar yaşı tutan tüm erkeklerin kendi memleketlerini kurtarmak için olmaları gereken yere yani Suriye’ye gitmeleri gönderilmeleri taraftarıyım. Burada kimlik almaya hak kazanan sözde kahraman Suriyelilerin, kahramanlıklarını Suriye’deki asıl kahraman olan şanlı Türk ordusunun yanında hatta onlardan önde görmek istiyorum. İlk kurşunu göğüsleyemeyecek adama kahraman denmez. Kaçıp gelenler kahraman değil haindir. Bizler Türk halkı olarak yasımızı tutarken devletimizden intikamımızın almasını temenni ediyor ve bekliyoruz. Suriye’de Türk’ün kan hakkı var” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi İbrahim Alagöz ise, Suriyeli mültecilerin varlığının, ülkemizdeki ekonomik ve demografik yapıyı tehdit eder boyuta ulaştığının altını çizdi.

Suriyeliler için hazineden milyarlarca dolar harcandığına dikkati çeken Alagöz, “Bu parayı kendi insanımıza, çiftçimize ve sanayimize harcasaydık, ülke olarak çok farklı bir noktadaydık” dedi.

BBP’li Alagöz, “Suriye’de, 34 vatan evladımızı şehit vermenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz dağlandı. 34 ocağa ateş düştü. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir devlettir ve askerine uzanan eli kırmasını da bilir. Bu konuda kararlı bir duruş sergilenmeli ve bu saldırının müsebbibine hesabı mutlaka sorulmalıdır. Tarih boyunca destanlar yazmış kahraman ordumuzun yanındayız.

Dağ gibi kahramanlarımız Suriye’de şehit olurken, 5 milyon Suriyeli ülkemizde bulunuyor. Bunlar için hazinemizden milyarlarca dolar harcama yapmışız. Hala da harcamaya devam ediyoruz. Bu parayı, kendi insanımıza, çiftçimize, silah ve sanayimize harcasaydık, ulaşacağımız nokta çok farklı bir yer olurdu. Gelinen noktada, birçok şehrimizin demografik, sosyo ekonomik ve siyasi yapısını değiştirecek bir Suriyeli sorunu ile karşı karşıyayız. İleriki yıllarda tehlikenin boyutunun korkutucu olduğu görülmektedir. Bu yüzden ülkemizdeki Suriyeli mülteciler, Mehmetçiğimizin kanı pahasına terörden temizlediği topraklara yerleştirilmelidir. Bu kararın biran önce alınması, ülkemizin geleceği için elzemdir” şeklinde konuştu.



