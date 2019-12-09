Alperen Ocakları’ndan Doğu Türkistan açıklaması

Bölükbaşı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çin’in Yiwu şehri arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün de iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Çin hükümetinin yaklaşık 70 yıldır Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan’da uyguladığı politikalara ilişkin olarak bir açıklama yapan Elbistan Apleren Ocakları Başkanı Tolgahan Bölükbaşı,

Doğu Türkistan kan ağlıyor. Doğu Türkistan’da soydaşlarımıza karşı sergilenen vahşete ve soykırıma karşı sessiz kalınmasını kabul edemeyiz. Bu çığlıkları duymamanın sağırlıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Her Türk ferdi bu çığlıkları duyup tepki göstermek zorundadır. Neden susuyorsunuz? Artık sessizlik değil soydaşlarımıza ses olma, onların derdine derman olma zamanıdır. Bu amaçla, Türk topraklarında bir tane bile Çinli kalmasın istiyoruz. Konsolosluklarına kadar kapatılsın. Yatırımlar iptal edilsin. Hiçbir kazanç, bir Türk’ün bir damla gözyaşından önemli değildir. Doğu Türkistan’da soydaşlarımız kan ağlarken, namusları Çinli hainlerin ellerinde kirlenirken şanlı şerefli Kahramanmaraş’ın Çin’in Yiwu şehri ile imzaladığı kardeş şehir protokolü de derhal iptal edilmelidir” dedi.