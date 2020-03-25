Alperen Ocakları, Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma programını erteledi

Bölükbaşı, 25 Mart 2009’da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum kurucu genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu anmak için düzenledikleri ‘Muhsin Yazıcıoğlu Haftası’ etkinliklerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiğini duyurdu.

Alperen Ocakları Vakfı Elbistan Şube Başkanı Tolgahan Bölükbaşı, “Milletimizin sağlığını öncelemek suretiyle bugünden itibaren, daha önceden planlanan tüm programlar, koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar iptal edilmiştir. Bu doğrultuda da 25-31 Mart tarihleri arasında planladığımız ‘Muhsin Yazıcıoğlu Haftası’ etkinliklerimiz de iptal edilmiştir. Hastalığın bitmesinin ardından ertelediğimiz programlarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Yazıcıoğlu’nu vefatının 11.yıldönümünde saygıyla ve özlemle andıklarını belirten Bölükbaşı, “Dünyadan davası, ihlası, duruşu, imanı, vakarıyla bir Alperen geçti. Bir lider, bir öncü ve bir dava adamı Muhsin Başkanımızı 11 yıl önce kaybettik. Muhsin Başkan, hem siyasetçi hem de bir insan olarak tüm yaşamı boyunca elif gibi dosdoğru oldu. Alperenler olarak bizler de onun açtığı bu yolda davamıza en iyi şekilde hizmet etmeye ant içtik. 11 yıl önce şehit düşen Muhsin Başkanımızı asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.