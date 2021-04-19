Alperen Ocakları ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Alperen Ocakları Elbistan İlçe Başkanlığı tarafından dar gelirli ailelere yönelik gıda paketi dağıtımı devam ediyor.

Alperen Ocakları Elbistan İlçe Başkanı Tolgahan Bölükbaşı, Ramazan ayı dolayısıyla başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde hayırsever vatandaşların destekleri ile temin edilen gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Başkan Bölükbaşı, “İçinde bulunduğumuz ramazan ayı, bizlere paylaşmayı hatırlatır. Biz de hem bu duyguyu yansıtmak hem de salgın sürecinin yaşattığı sıkıntıları göz önünde bulundurarak dar gelirli ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede başlattığımız kampanyada hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerin desteği ile temin ettiğimiz gıda kolilerini ailelerimize ulaştırıyoruz. Burada amacımız bu zor günlerde ailelerimizin yanında olmak ve bir nebze olsun onların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Gün birlik günü, gün kardeşlik ve dayanışma günü. Ramazan boyunca yardım çalışmamız devam edecek bu konuda bizlere maddi destek sağlayan gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.